لميس الحديدي: متحور أوميكرون الجديد يقلل من آمال عودة الحياة إلى طبيعتها

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن متحور أوميكرون الجديد، يقلل من آمال عودة الحياة إلى طبيعتها حول العالم رغم زيادة معدلات التطعيم، حيث تتصاعد أعداد الإصابات بكورونا إذ بلغت 2.4 مليون إصابة في أسبوع واحد فقط بنسبة زيادة 11% عن الأسبوع الماضي، وعمدت عدد من الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات إغلاق جزئية لمواجهة تلك الزيادة.

وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON: أما ضيف كورونا الجديد فهو المتحور أوميكرون، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق، حيث اكتشفت عدد من الدول ارتفاع تسجيل حالات الإصابة من المتحور الجديد على أراضيها، وفي مقدمتها إيطاليا بلجيكا والدنمارك وألمانيا وإسبانيا، وقبلها جميعا، إسرائيل، وتبع ذلك إجراءات دولية مهمة- منها ما اتخذته مصر- للمنع من السفر من وإلى جنوب إفريقيا.

المتحور الجديد

وأضافت لميس الحديدي : المتحور الجديد أثار ضجة في العالم ولا صوت يعلو فوق صوت " أوميكرون " لدينا شقين من أزمة كورونا مؤخراً أولهما طفرات الاصابات في القارة الاوروبية عامة حيث أن 37 % من إصابات العالم تأتي من أوروبا بالاضافة إلى المتحور الجديد.

وتساءلت لميس الحديدي : لماذا كل هذا الهلع هذه المرة رغم وجود طفرات سابقة في دلتا وألفا والمتحور البرازيلي ؟ هل يؤدي إلى أعراض أشد ؟ هل العدوى أشد ارتفاعاً ؟ هل تكاثره داخل الخلايا بمعدل أكبر من أشقائه السابقين ؟ جميعها اسئلة تنتظر الاجابة.

