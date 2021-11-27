نشرة أخبار العالم.. مقتل أفراد بالجيش السوداني في هجوم إثيوبي.. متحور أوميكرون يثير الذعر بأنحاء العالم.. واحتجاجات المياه تشعل إيران

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

تصعيد خطير..مقتل 21 من الجيش السوداني في معارك عنيفة مع قوات إثيوبية

قالت وسائل إعلام محلية في السودان إن الاشتباكات التي وقعت فجر السبت على الشريط الحدودي مع إثيوبيا أدت لمقتل 21 من القوات السودانية وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" نقلا عن مصادر عسكرية، أن المعارك بين القوات الإثيوبية والجيش السوداني أسفرت عن مقتل 21 من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين.

وأشارت إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات سودانية وأخرى إثيوبية توغلت داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكامو بعمق 17 كيلو متر.

وأضافت المصادر أن معارك طاحنة دارت شرق منطقة أم ديسا وبركة نورين، تجاه مستوطنة مالكامو الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية شرق نهر عطبرة.

بريطانيا تدرج دول إفريقية جديدة إلى قائمة السفر الحمراء بسبب متحور كورونا "أوميكرون"

أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم السبت، إدراج دول إفريقية جديدة إلى قائمة السفر الحمراء، بسبب متحور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الجديد " "أوميكرون".

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، اكتشاف حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال علماء أمريكيون، اليوم السبت، أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" قد يحل مكان سلالة دلتا السائدة في العالم بنسبة أكثر من 90%.

3 قتلى وعشرات المعتقلين.. احتجاجات المياه تشعل إيران

كشفت منظمة حقوقية ن مقتل 3 محتجين في محافظة أصفهان، وسط إيران، واعتقال العشرات خلال ما يعرف بـ"احتجاجات المياه" التي تشهدها مناطق واسعة في البلاد.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، السبت، أن 3 متظاهرين نقلوا إلى الطب الشرعي بمحافظة أصفهان، مشيرة إلى توقيف نحو 120 شخصًا، فيما قالت جامعة أصفهان الحكومية إن مصابين اثنين حالتهم خطرة.

بينما أعلنت الشرطة الإيرانية السبت، توقيف 67 متظاهراً في أصفهان بوسط البلاد، فيما انتشرت شرطة مكافحة الشغب في أنحاء المحافظة، غداة أعمال عنف خلال مظاهرة احتجاجاً على الجفاف.

السودان..حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه وقرارات إقالة مرتقبة لقيادات رفيعة بالجيش

قرر رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إعفاء المدير العام لقوات الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك إن حمدوك، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر قرارا يقضي بإعفاء فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام، وفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم، من منصبي المدير العام ونائب المدير العام لقوات الشرطة.

فيما أمر حمدوك بتعيين فريق شرطة حقوقي، عنان حامد محمد عمر، مديرا عاما جديدا لقوات الشرطة، ولواء شرطة، مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله، نائبا له ومفتشا عاما.

أردوغان يأمر بإجراء تحقيق في تراجع الليرة التركية

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، فتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة بعد أن هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن أردوغان كلف مجلس الرقابة الحكومي، وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره للرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة الأسبوع الماضي، بعد أن تعهد أردوغان بالالتزام بسياسة خفض أسعار الفائدة، وفقدت العملة نحو 45% من قيمتها هذا العام، وسجلت نحو نصف تلك الخسائر خلال الأسبوعين الماضيين.

بينهم مصريون.. النمسا تلقي القبض على 15 شخصًا قاموا بتهريب مهاجرين

أعلنت السلطات النمساوية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 15 شخصًا يشتبه في قيامهم بتهريب مهاجرين سوريين ولبنانيين ومصريين إلى البلاد، كما صادرت 14 سيارة كانت تستخدم في نقلهم.

وقالت الشرطة في النمسا إنها فتحت تحقيقا الشهر الماضي بشأن المجموعة التي قامت بتهريب المهاجرين من الحدود الصربية المجرية عبر سلوفاكيا وجمهورية التشيك إلى الزاوية الشمالية الشرقية للنمسا، حيث تم إنزالهم شمال فيينا.

وأضافت الشرطة في بيان لها إن 15 مهربا، من مولدوفا وأوكرانيا وأوزبكستان، اعتقلوا في الغالب في منتصف نوفمبر الماضي على سيارات مشبوهة وكذلك في فندق بفيينا، كما حاولوا جميعًا الفرار عندما تم إيقافهم.

تونس تعلن إجراءات عاجلة بعد ظهور متحور أوميكرون

أعلنت تونس تشديد الاجراءات الصحية في المعابر الحدودية، وذلك في ظل تطور الوضع الوبائ بسبب أزمة كورونا وظهور سلالة "أوميكرون" المتحورة الجديدة بجنوب افريقيا.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان إنه يتعين على جميع الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم سنتين إظهار شهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي ار" على ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 48 ساعة عند التسجيل للسفر.

كما أكدت السلطات الصحية في تونس أنه على جميع الوافدين من الأجانب غير المقيمين، الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة الاستظهار بشهادة استكمال التلقيح أو جواز تلقيح.

بشرى سارة.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من جميع الدول

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، لسماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من يوم السبت القادم، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه شارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورنا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.

الرئيس الأمريكي يعلق على سلالة كورونا الجديدة أوميكرون

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن ما تعرفه إدارته حول سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون" أنها تثير قلق كبير وتنتشر بسرعة.

وقال بايدن: "إدارتي ستتحرك بصورة تدريجية لمواجهة المتحور "أوميكرون".

فيما قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين إنه لا يستبعد احتمالية وصول متحور "أوميكرون" الجديد إلى الأراضي الأمريكية.

وبسؤاله عما إذا كانت سلالة "أوميكرون" موجودة بالفعل في الولايات المتحدة، قال فاوتشي "لن أتفاجأ إذا كان ذلك واقعا.. لم نكتشف إصابات بعد.. لكن عندما يكون هناك فيروس جديد يتمتع بهذه الدرجة من القابلية للانتقال.. ومع وجود حالات إصابة بالفعل في إسرائيل وبلجيكا وأماكن أخرى.. فإنه سينتقل في نهاية الأمر لكل مكان".