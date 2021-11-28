الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

أشاد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي بآداء الفريق تحت قيادة التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق ، مشيراً إلى أن نتائج الفريق تتحسن تدريجياً .

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة “TeN” :نخوض الأدوار التمهيدية من كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بدون الصفقات الجديدة ، وهو ما سيؤثر بالطبع على الفريق ، حيث أن قائمة الفريق التي توجهت إلى نيجيريا مكونة من 15 لاعباً فقط ، بينهم ثنائي في حراسة المرمى ، كما أن الصفقات الجديدة ستكون متاحة للجهاز الفني بقيادة معين الشعباني بدءاً من دور ال 16 .

وأضاف : تقدمنا بشكوى ضد مسئولي ريفرز يونايتد النيجيري لمراقب المباراة نظراً للمضايقات التي واجهت بعثة المصري فور وصولهم إلى العاصمة النيجيرية أبوجا ، كما أن المعاملة في لقاء الإياب لن تكون بالمثل لأننا لم نعتد على ذلك.