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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

صدى البلد

أشاد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي بآداء الفريق تحت قيادة التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق ، مشيراً إلى أن نتائج الفريق تتحسن تدريجياً .

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة “TeN” :نخوض الأدوار التمهيدية من كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بدون الصفقات الجديدة ، وهو ما سيؤثر بالطبع على الفريق ، حيث أن قائمة الفريق التي توجهت إلى نيجيريا مكونة من 15 لاعباً فقط ، بينهم ثنائي في حراسة المرمى ، كما أن الصفقات الجديدة ستكون متاحة للجهاز الفني بقيادة معين الشعباني بدءاً من دور ال 16 .

وأضاف : تقدمنا بشكوى ضد مسئولي ريفرز يونايتد النيجيري لمراقب المباراة نظراً للمضايقات التي واجهت بعثة المصري فور وصولهم إلى العاصمة النيجيرية أبوجا ، كما أن المعاملة في لقاء الإياب لن تكون بالمثل لأننا لم نعتد على ذلك.

مصر بورسعيد الكونفدرالية الإفريقية معين الشعباني كاس الكونفدرالية مصري كأس الكونفدرالية الإفريقية محمد فاروق النادي المصري المصري البورسعيدي نادي المصري البورسعيدي ريفرز يونايتد بعثة المصري

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