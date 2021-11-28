نادر عباسي يكشف سر نجاح احتفالية طريق البكاش

قال المايسترو نادر عباسي قائد أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني ، إن موسيقى الموكب كانت من الأشعار الحقيقية الخاصة باحتفالية الأوبت وهى كانت من أهم الأعياد التي كانت تُقام من ألاف السنين .



وأضاف نادر عباسي خلال حواره ببرنامج " من مصر" المذاع على فضائية " سي بي سي" ، أن المعابد منحتهم طاقة غير طبيعية في العمل، موضحًا أن جميع الأشعار الخاصة بعيد الأوبت من الدكتور ميسرة عبدالله، مضيفًا أنه سافر خصيصًا إلى الأقصر لمعرفة الآلات المستخدمة في العيد والذي سجلت أحداثه بالكامل على جدارية كبيرة.



وأشار نادر عباسي ، إلي أن العمل في التأليف كان مشترك بيني وبين أحمد الموجي ، حيث أنه رغب في تقديم أحمد الموجي كمؤلف وإتاحة الفرصة أمامه ليبدع ويظهر مهاراته.

وذكر، أنه كان يعمل باجتهاد وصدق للإعداد لحفل طريق الكباش بالأقصر، حتى يرى العالم مصر بالشكل الذي يليق بها .