السودان يعلن منع دخول مسافري 5 دول إفريقية بسبب متحور أوميكرون

أعلنت السلطات في السودان، اليوم الأحد، منع دخول القادمين من 5 دول من جنوب قارة أفريقيا، بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون". حسب "سكاي نيوز".

وكانت الكويت أعلنت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع كل من جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي، باستثناء طائرات الشحن بسبب "أوميكرون".

ورفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصيات السفر الخاصة بها إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدا" لجنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وموزامبيق ومالاوي وليسوتو وإسواتيني وبوتسوانا.

وأعلنت شؤون الطيران المدني البحريني أنه تقرر إدراج أربع دول إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء وهي؛ جمهورية مالاوي، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية أنجولا، وجمهورية زامبيا إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً، بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بتحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء.