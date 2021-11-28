عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يعلن منع دخول مسافري 5 دول إفريقية بسبب متحور أوميكرون

صدى البلد

أعلنت السلطات في السودان، اليوم الأحد، منع دخول القادمين من 5 دول من جنوب قارة أفريقيا، بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون". حسب "سكاي نيوز".

وكانت الكويت أعلنت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع كل من جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي، باستثناء طائرات الشحن بسبب "أوميكرون".

أمريكا تنصح مواطنيها بعدم السفر لـ 8 دول بسبب أوميكرون

بسبب أوميكرون.. إسرائيل أول دولة في العالم تغلق حدودها أمام الجميع

ورفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصيات السفر الخاصة بها إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدا" لجنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وموزامبيق ومالاوي وليسوتو وإسواتيني وبوتسوانا.

وأعلنت شؤون الطيران المدني البحريني أنه تقرر إدراج أربع دول إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء وهي؛ جمهورية مالاوي، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية أنجولا، وجمهورية زامبيا إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً، بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بتحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء.

السودان إفريقيا اوميكرون كورونا رحلات الطيران

ترشيحاتنا

فرنسا تعلن عن بؤرة لـ تفشي إنفلونزا الطيور

لن تصدق.. امرأة تجبر دبا متوحشا على فعل غير متوقع |فيديو

دعاء الزوجة لزوجها.. اغتنميه للحصول على السعادة والاستقرار

بيراميدز يكشف كواليس التعاقد مع ثلاثي الأهلي

السودان يعلن منع دخول مسافري 5 دول إفريقية بسبب متحور أوميكرون

السودان..أنباء عن تعيين مدير جديد للمخابرات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

شهامة ضابط .. النقيب أحمد عادل ينقذ كنيسة العذراء مريم فى الوراق من كارثة

في ليلة الدخلة| تفاصيل وفاة زوجين بعد ساعات من زفافهما بالقليوبية

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراضا على الدراسة.. شاهد طالبة في الجامعة بملابس النوم |فيديو

خريجة حاسبات ومعلومات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. شاهد ماذا طلبت

بعد تصدرها التريند.. دوللي شاهين تفتح خزائن أسرارها في ندوة صدى البلد

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

فيديو

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ