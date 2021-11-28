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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوكة بروتينية.. "المصل واللقاح" يكشف سبب خطورة متحور كورونا الجديد| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن مصر لازالت تتبع نفس الإجراءات الوقائية حتى الأن حتي مع ظهور المتحور الجديد “أوميكرون”، معقبا: "أحنا لحد الأن زي محنا في إجراءاتنا ولبس الكمامات، ونناشد المواطينن الاستمرار في الإجراءات الوقائية والاقبال على اللقاحات لأنها الحماية الوحيدة للمتحور ومنعه من دخول مصر". 

 

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن متحور أوميكرون يتمثل خطره في أن تحوره يكمن في الشوكة البروتينية للفيروس والتي تهاجمها اللقاحات الموجودة حاليا، منوها: "التحور في الشوكة البروتينية يجعل اللقاحات لا تتعرف على الفيروس والمتحور ده عشان كده مثير للقلق والاهتمام".

 

ولفت الدكتور أمجد الحداد، إلى أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون هي ذاتها أعراض المتحور دلتا، متابعا: "بعض الدراسات تشير إلى أن قدرته على الانتشار أسرع والتخوف يكمن في تأثيره على المناعة دون التعرف عليه فيما يعرف بالتهرب المناعي".

 

وتابع: “مش بنقلق الناس اللقاحات لحد دلوقتي فعالة للحماية من المضاعفات ولكن الاختلاف يكمن في سرعة انتشار الفيروس، ولم يثبت حتى الأن خطورته عن المتحورات السابقة”. 
 

المصل واللقاح أمجد الحداد توك شو متحور كورونا كورونا

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