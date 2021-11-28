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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتر ميمي: "الاختيار" عمل توثيقي لفترة هامة في تاريخ مصر

صدى البلد

قال المخرج بيتر ميمي، إنه شعر بالقلق منذ أن عرض عليه تقديم عمل عن العقيد الشهيد أحمد منسي، مشيرا إلى أن الاختيار لا يعد عمل درامي ولكنه توثيق لفترة هامة في مصر. 

 

وأشار بيتر ميمي، إلى أن تقديم مادة توثيقية في مسلسل الاختيار كان مصدر قلق بالنسبة لصناع الاختيار لكن الجمهور تقبلها وتفهم كواليس الأحداث.

 

وأوضح أن العمل يخاطب الأجيال الصغيرة من مواليد ٢٠٠٥ التي لم تعاصر هذه الأحداث لذا كان المسلسل عبارة عن وثيقة حتى يتذكر الجمهور ماحدث. 

 

وكشف بيتر ميمي إنه تفاجئ بالكثير من الأحداث أثناء تقديم الاختيار، قائلا:"كنّا بنعمل الواقع زي ماهو". 

 

ويعقد مساء اليوم، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية". 

 

ويتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما يدير الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

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