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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برد قارص وموجات سقيع.. الزراعة تصدم الجميع بشأن شتاء العام الحالي

برد قارص
برد قارص

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، تفاصيل تعرض البلاد خلال فصل الشتاء الحالي لاصعب برد خلال الأعوام الماضية. 

 

وقال محمد علي فهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، إن بسبب ظاهرة التغيرات المناخية أصبح الطقس في العام الحالي الأكثر برودة ومن المتوقع أن يتخلله موجات صقيع، وبرد قارص بشكل لم نعيشه في العام الماضي. 

 

وأضاف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن أن هذا الأمر تكرر كثيرا خلال العشر أعوام الماضية، وشهدنا طقسا بارد بشدة في عام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٩ ، موضحا أن كل هذه الظواهر المناخية تحدث في مصر بسبب واضح جدا وهو التغيرات المناخية. 

وتابع الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنه من المتوقع أن يؤثر هذا الطقس الشديد البرودة على الزراعة وعلى محاصيل معينة، وحدوث أيضا موجات سقيع، وتساقط للسقيع. 

 

 

محمد علي فهيم فصل الشتاء تغير المناخ وزارة الزراعة برد قارص

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