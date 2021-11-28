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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زرد رئيسا لمجلس أمناء تعليم جنوب سيناء

رئيس مجلس امناء
رئيس مجلس امناء جنوب سيناء

فاز مصطفي كمال بدر زرد رئيس مجلس أمناء مدينة دهب برئاسة مجلس أمناء جنوب سيناء في الانتخابات التي أجريت في اجتماع الجمعية العمومية لمجلس أمناء جنوب سيناء بمقر مديرية التربية والتعليم .

 

عقد الاجتماع  اليوم الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ للجمعية  العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المديرية وذلك بمقر ديوان المديرية بطور سيناء 
 

يأتي ذلك بحضور  محمد حامد عقل وكيل أول وزارة التربية والتعليم  والمدير التنفيذي لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين ورئيس الجلسة وعبد السميع عبد الجيد أبو العلا رئيس مجلس أمناء طور سيناء، و مصطفى كمال بدر زرد رئيس مجلس أمناء دهب، و محمد علي سراج الدين رئيس مجلس أمناء أبوزنيمة، وأحمد محمد أحمد بخيت رئيس مجلس أمناء أبورديس، و محمود إبراهيم البحيري رئيس مجلس أمناء نويبع، وعصام أحمد عويس رئيس مجلس أمناء رأس سدر، ووليد زكريا عبد ربه رئيس مجلس أمناء شرم الشيخ، والنائب السابق غريب أحمد حسان من المهتمين بالشأن التعليمي و محمد جابر ثابت موجه عام التربية الاجتماعية أمين سر المجلس، و هاني شحاته موجه تربية اجتماعية، و محمد السيد زكي عضو فني تربية اجتماعية، وعمرو كمال كامل عضو فني تربية اجتماعية .


وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر   للشيخ خليل إبراهيم الحويطي رئيس المجلس السابق، مشيدا بما تم من إنجازات خلال الفترة السابقة، موجها بضرورة تفعيل مجلس الأمناء لهذا العام وذلك للصالح العام والاهتمام بالطالب في ظل ظروف استثنائية خلال العامين السابقين مؤكدا  علي ترسيخ جهود المديرية والتوجيه العام ومديري الإدارات لإنجاح مجلس الأمناء، مضيفا أن تواجد المجلس في المدن والإدارات هدف سامٍ وسيكون همزة وصل قوية

 

وخلال الجلسة الأولى   تم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والمراقب المالي .
وقد أسفر التصويت عن فوز  مصطفى كمال زرد رئيسا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للعام الدراسي الحالي٢٠٢١ /٢٠٢٢م وذلك بخمسة أصوات في مقابل ثلاثة أصوات لعبد السميع عبد الجيدرئيس مجلس أمناء طور سيناء وصوتان باطلان. 
كما تم ترشيح نائب لرئيس المجلس وهو  عصام أحمد عويس رئيس مجلس أمناء رأس سدر، وأحمد محمد أحمد بخيت مراقبا ماليا للمجلس . 
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مجلس أمناء

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فوز مصطفي زرد مجلس أمناء تعليم جنوب سيناء

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