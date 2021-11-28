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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية: الشرقية والمنيا وبني سويف في صدارة التعديات

التنمية المحلية
التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، آخر تطورات إزالة التعديات على أملاك الدولة المصرية.

 

وقال خالد قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد: “نعمل وفقا تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إزالة التعديات على أراضي الدولة للحفاظ على الممتلكات للأجيال القادمة”، موضحا أنه تم تنفيذ أكثر من ٢٨ ألف إزالة على مستوى أراضي البناء.

 

وأضاف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم استرادا ٣٩ ألف فدان من أراضي الدولة الزراعية المعتدي عليها، وهناك تعاون مع وزارت مختلفة.

 

وتابع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا الصدد والتعامل بمنتهى الحسم والسرعة، وتقيم الموقف حاليا يتم على ما تم من عمليات الإزالة، لافتا إلى أن العمل يتم على مدار اليوم للتعامل مع التعدي على نهر النيل.


وأكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن محافظة الشرقية ثم المنيا وبعدهما بني سويف تحتل الصدارة من حيث التعدي على أراضي الدولة، مشير إلى أنه يتم التعامل مع الأراضي التي يتم استردادها. 
 

خالد قاسم إزالة التعديات املاك الدولة اخبار التوك شو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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