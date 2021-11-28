متحدث الوزراء: تطعيم الأطفال بلقاح كورونا بناء على موافقة الصحة العالمية

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم النزول بسن متلقي تطعيم بلقاح كورونا إلى 21 عاما، مضيفا أن هذا الأمر بناء على موافقه منظمة الصحة العالمية.



وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، أنه اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر ديسمبر سيتم السماح بفتح التسجيل لكل هم من ١٢ إلى ١٥ عاما، وبعد ذلك سيتم اخطارهم بموعد ومكان التلقيح بلقاح فيزر ضد كورونا.

وتابع السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن لدينا ٣٩ مليون جرعة لقاح لك تستخدم بعد سيتم تطعيم الأطفال من ١٢ الي ١٥ عاما بلقاح فايزر.