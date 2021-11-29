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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"استراتيجيات الترجمة الفورية".. ندوة تنظمها ألسن عين شمس

السن عين شمس
السن عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس ندوة علمية بعنوان ”استراتيجيات الترجمة الفورية: طوق نجاة للمترجم“، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية الألسن، وإشراف الدكتور أشرف محمد عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا.

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وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن  الندوة ستعقد يوم الثلاثاء ٣٠ نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة ونصف مساء، وتقام الندوة عن بعد عبر تطبيق Ms Teams ، يحاضر في الندوة الدكتور محمد معلوم، أستاذ سابق بجامعة تونس ومترجم فوري بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وتستهدف الندوة  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، وتدور محاورها حول المعطيات والمفاهيم المتعلقة باستراتيجيات الترجمة الفورية، استراتيجيات الترجمة الفورية وأمثله عليها.

رابط التسجيل

للمشاركة وحضور الندوة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/1EkH9BzD7f

قطاع الدراسات العليا كلية الألسن جامعة عين شمس كلية الألسن جامعة عين شمس استراتيجيات الترجمة الفورية

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