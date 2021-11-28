شهاب طارق الصحفي بصدى البلد يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الشباب

كرمت جائزة الصحافة العربي، الصحفي شهاب طارق بموقع صدى البلد، ضمن فعاليات دورتها العشرين، في حفل خاص نظمه نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة للجائزة في «ساحة الوصل» بإكسبو 2020 دبي.



وفاز شهاب طارق من صحيفة أخبار الأدب المصرية، وعبدالله عويس من موقع مصراوي الإلكتروني، وزياد الفيفي من صحيفة إندبندنت عربية بجائزة الصحافة العربية «فئة الشباب»، والتي تكرّم سنوياً ثلاثة أعمال دعماً للشباب العربي وتشجيعهم على الدخول إلى مجال العمل الصحفي.



وتم التكريم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.



وجاء التكريم لـ 20 فائز من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية، وحضر الحفل منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة أمين عام جائزة الصحافة العربية، وضياء رشوان رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية وكبار الكُتَّاب والمفكرين وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة.