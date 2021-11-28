عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس يوجه رسالة عاجلة للأهالي بشأن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا.. فيديو

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن اللقاحات المجازة عالمياً لتطعيم الفئة العمرية مابين 12-15 عاماً هما اللقاحين الصيني وفايزر.


وقال عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن اللقاحات التي سوف تستخدم لتطعيم تلك الفئة ستكون "سينوفاك" المصنع في مصر بالإضافة لجرعات لقاح فايزر.


ووجه رسالة لأهالي الأطفال من تلك الفئة العمرية، قائلاً: "أوجه لهم رسالتين لابد علينا أن نستمر في تلقي اللقاح مهما كانت المتحورات والتغيرات في تلقي اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية لا بديلا عنهما كخطين متوازيين".


واستطرد: "الأطفال اللي بيروحوا مدارس أو جامعات يجب علينا التعامل معهم بحرص وعدم نقلهما من أجواء دفء  لأخرى  باردة  أو العكس وكل من يظهر عليه الأعراض  حتى لو شوية برد بسيط  حماية له ولمن حوله  نخليه قاعد في البيت يومين  وثلاثة   خاصة أننا الان نعيش  حالة  بها تفشي لفيروس كورونا  وأيضا الانفلونزا الموسمية  وكلاهما متشابهان في الأعراض فكل من يشعر بألم  واحتقان في حلقه أو  عطس أو تكسير أو اية أعراض توحي بأنه مصاب بالتهاب أو التهاب فيروسي  حتى لو كانت إنفلونزا موسمية فهي أيضاً معدية مثل كورونا  فوقاية له ولأهله ولمن حوله يعد في البيت الفترة دي".

 

فيروس كورونا مستشار رئيس الجمهورية محمد عوض تاج الدين لقاح كورونا لقاح فايزر فيروس كورونا لقاح كورونا الإعلامية لميس الحديدي عوض تاج الدين

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ785 جنيها.. تعرف على آخر أسعار الذهب اليوم | فيديو

مفاجأة في بداية السنة الجديدة.. شيرين سليمان ترسل قبلاتها لمشاهدي صدى البلد

شكري يشارك في صورة جماعية مع وزراء منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

خبير من جنوب أفريقيا: لا دعي للقلق بشأن متحور أوميكرون

فعاليات اليوم ثاني .. 30 صورة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

وزارة الصحة توجه طلبا مهما لـ المصريين بشأن متحور كورونا الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

لجنة تحكيم فرانس فوتبول تكشف فرص صلاح فى الفوز بجائزة أفضل لاعب عالميا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ