مستشار الرئيس يوجه رسالة عاجلة للأهالي بشأن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن اللقاحات المجازة عالمياً لتطعيم الفئة العمرية مابين 12-15 عاماً هما اللقاحين الصيني وفايزر.



وقال عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن اللقاحات التي سوف تستخدم لتطعيم تلك الفئة ستكون "سينوفاك" المصنع في مصر بالإضافة لجرعات لقاح فايزر.



ووجه رسالة لأهالي الأطفال من تلك الفئة العمرية، قائلاً: "أوجه لهم رسالتين لابد علينا أن نستمر في تلقي اللقاح مهما كانت المتحورات والتغيرات في تلقي اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية لا بديلا عنهما كخطين متوازيين".



واستطرد: "الأطفال اللي بيروحوا مدارس أو جامعات يجب علينا التعامل معهم بحرص وعدم نقلهما من أجواء دفء لأخرى باردة أو العكس وكل من يظهر عليه الأعراض حتى لو شوية برد بسيط حماية له ولمن حوله نخليه قاعد في البيت يومين وثلاثة خاصة أننا الان نعيش حالة بها تفشي لفيروس كورونا وأيضا الانفلونزا الموسمية وكلاهما متشابهان في الأعراض فكل من يشعر بألم واحتقان في حلقه أو عطس أو تكسير أو اية أعراض توحي بأنه مصاب بالتهاب أو التهاب فيروسي حتى لو كانت إنفلونزا موسمية فهي أيضاً معدية مثل كورونا فوقاية له ولأهله ولمن حوله يعد في البيت الفترة دي".