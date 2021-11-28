أخبار السوشيال ميديا| هاشتاج "كلنا شيرين" يتصدر تويتر.. وعمرو دياب يشوق المتابعين لأحدث أغانيه

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
ياسمين عبد العزيز تنشر صورة عبر «إنستجرام».. ونجوم الوسط الفني: ربنا يحميكي
نيمار يتصدر تريند «تويتر» عقب إصابته.. ومغردون: بالشفاء العاجل
أسطورة تاريخية.. أيمن يونس يحيي ذكرى ميلاد حمادة إمام
قريبا.. عمرو دياب يشوق المتابعين لأحدث أغانيه "لو بتحب"
مراتي.. علي غزلان ينشر صورة جديدة من عقد قرانه على فرح شعبان
الروح الطفولية.. رامي رضوان يهنئ نيللي بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي
تركي آل الشيخ يعلق على جلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء | شاهد
عقب خبر انفصالها عن زوجها.. هاشتاج "كلنا شيرين" يتصدر تريند تويتر
بفستان موف أنيق.. ليلى علوي تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. فيديو
فرق أكتر من 20 سنة.. هاني رمزي ينشر صور بصحبة أحمد السقا
بفستان أوف شولدر.. أصالة تتألق باللون الأسود في أحدث ظهور
ربنا يحفظك.. رامي رضوان يدعم رشوان توفيق بعد دعوى الحجر من ابنته