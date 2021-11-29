شيرين عبد الوهاب تعلن عن موعد حفلها في أبو ظبي.. شاهد

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن موعد حفلها فى أبو ظبى ، يوم 10 ديسمبر ، ونشرت تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر.

وكتبت شرين عبدالوهاب: “موعدنا إن شاء الله في ابوظبي في مهرجان ام الامارات، وحشتوني ”.

و أكد الملحن عمرو الشاذلي خبر انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب .

نشر عمرو الشاذلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أغنية شيرين الجديدة وعلق عليها :" لحنى #عمرو_الشاذلى ؛ أغنيه #ملكش_مكان مع الفنانة #شيرين_عبدالوهاب تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين و الفنان حسام ".



تابع :" الأغنية كان متوقع نزولها فى ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب فى الفترة الجاية مش عارف افرح بالأغنية ولا أزعل على موضوع الانفصال ".

اختتم:" عمتاً أستنوا الأغنية فى الالبوم القادم ان شاء الله وأتمنى فى النهاية انها تنول اعجابكم".