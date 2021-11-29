هيثم فاروق يكشف حقيقة رحيل بن شرقي عن الزمالك

كشف هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، عن حقيقة وجود عروض قطرية للمغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي، مع الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب حتى الأن قراره بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء، بسبب الاختلاف حول بعض الأمور المالية الخاصة بالشرط الجزائي.

وقال هيثم فاروق، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: «الأندية القطرية، لديها إمكانيات مالية كبيرة جدًا وترغب دائمًا في ضم لاعبيين مميزين، ولكنني لا أعتقد بأن هناك مفاوضات بين أشرف بن شرقي والأندية القطرية في الفترة الحالية».

وأشار «فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، كسب أموال بعد انتقاله لنادي الدحيل، ولكنه خسر شعبية كبيرة من الجماهير، لأن الزمالك اسم كبير في المنطقة العربية»، موضحًا :«فرجاني، مستواه مع الدحيل، جيد، ولكنه ليس بنفس المستوى الذي كان عليه عندما كان في صفوف القلعة البيضاء».

وتابع :«تقابلت مع فرجاني ساسي في الأيام الماضية، وأكد لي أن رحيله عن النادي الأبيض لم يكن بيده، وطلب مني توضيح ذلك للجمهور»، مضيفًا :«فرجاني، صفحة واتقفلت، والقادم أفضل للزمالك».