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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب محمد صلاح.. فيفا يعلن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش

جائزة بوشكاش
جائزة بوشكاش

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم، الاثنين، عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العالم لموسم 2020-2021.

وغاب عن قائمة المرشحين، محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، رغم تسجيله أهدافًا مميزة أبرزها هدفيه في شباك مانشستر سيتي وواتفورد، إلا أن الهدفين كانا هذا الموسم، لذا لم يدخلا ضمن قائمة الترشيحات.

وضمت قائمة الأهداف المرشحة كلا من:

  • هدف رياض محرز مع منتخب الجزائر أمام زيمبابوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
  • هدف الأرجنتيني إيريك لاميلا مع فريق توتنهام في شباك ارسنال بالدوري الإنجليزي.
  • هدف لويس دياز مع منتخب كولومبيا أمام البرازيل في بطولة كوبا أمريكا
  • هدف باتريك تشيك مع منتخب التشيك أمام اسكتلندا في كأس الأمم الأوروبية
  • هدف الإيراني مهدي طارمي مع فريق بورتو البرتغالي أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا
  • هدف فانجيليس بافليديس مع فريق فيليم الهولندي أمام فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي
  • هدف فالنتينو لازارو مع بروسيا مونشجلادباخ أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني
  • هدف جوثير هين مع أوسير أمام شاموا نيورتي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي
  • هدف اللاعبة ساندرا أووسوأنسا مع سوبريم ليدز أمام كوماسي ليدز في الدوري الغاني
  • هدف اللاعبة دانيلا سانشيز مع كيريتارو أمام أتليتكو دي سان لويس في الدوري المكسيكي
  • هدف اللاعبة كارولين وير مع مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتم فتح باب التصويت للجمهور بدءًا من اليوم، على أن يتم الإعلان عن الهدف الفائز يوم 17 يناير المقبل بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

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