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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة

محافظ البحيرة يتفقد مجمع الخدمات بقرية جواد حسني

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ البحيرة

اختتم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة جولته بتفقد مجمع الخدمات بقرية جواد حسني والمقام علي مساحة 625 م٢ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبنسبة تنفيذ 94 %، ويأتى ذلك  فى إطار متابعة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض البحيرة واستكمالا للجولة التفقدية التي بدأها منذ صباح اليوم بأبو حمص تفقد خلالها العديد من المشروعات الخدمية.

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مبادرة حياة كريمة في البحيرة 

أكد المحافظ، أهمية مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة كأحد أهم المشروعات التى تعمل على تنفيذها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى الذي سيحقق نقلة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين لما تقدمه من خدمات تكنولوجية رقمية سريعة في مكان واحد.

وأشار محافظ البحيرة أن البحيرة  تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية وهو ما ظهر جليا خلال تنفيذ المرحلة الأولى حيث شهدت نجاح كبير بعدد ثماني قرى بنطاق 3 مراكز حيث تضمنت أعمال التطوير تأهيل 140 منزل و تنفيذ 110 مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 386 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

أوضح محافظ البحيرة، أنه جارى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بـ ٦ مراكز لخدمة ما يقرب من 3.5 مليون مواطن بحراوي بعدد ٣٩٦٦ قرية  ( ٤٢ وحدة قروية - ٢٣٦ عمودية - ٣٦٨٨ تابع ) بتكلفة ٤٤.١٧ مليار جنيه لتنفيذ ٨٠٢١ مشروع بإجمالي ١٥ قطاع خدمي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص، عادل الطنيخي عضو مجلس الشيوخ والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري ومسئولى مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة من الهيئة الهندسية والمنطقة الشمالية العسكرية، المكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة والقيادات التنفيذية. 

البحيرة محافظ البحيرة جولة تفقدية لمحافظة البحيرة حياة كريمة أبو حمص مبادرة حياة كريمة مجمع الخدمات بقرية جواد حسني قرية جواد حسني

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