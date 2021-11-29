البنك المركزي: أرصدة الأوراق المالية تقترب من 3 تريليونات جنيه أغسطس الماضي

ارتفعت جملة محفظة الأوراق المالية لدى الجهاز المصرفي بنهاية أغسطس الماضي لما يقارب 3 تريليونات جنيه مقابل 2.9 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ2.87 تريليون جنيه في يونيو السابق لهما.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي، عن وصول إجمالي أرصدة الأوراق المالية للقطاع الحكومي قد بلغت 2.834 تريليون جنيه مقابل 2.72 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 2.73 تريليون جنيه في يونيو 2021.



وبلغت أرصدة الأوراق المالية للقطاع العام نحو 397 مليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 391 مليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 341 مليون جنيه في يونيو من نفس العام.



ووصلت ارصدة الأوراق المالية للقطاع الخاص نحو 134.31 مليار جنيه في أغسطس من العام الجاري مقابل 134.5 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 125.2 مليار جنيه في يونيو 2021.



وسجلت أرصدة الأوراق المالية للقطاع الخارجي نحو 15.72 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 15.5 مليار جنيه في يوليو 2021 ومقارنة بـ 125.2 مليار جنيه في يونيو 2021.