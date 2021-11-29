42583 إصابة جديدة.. فيروس كورونا يعصف بـ بريطانيا والمعاناة مستمرة

أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، اليوم تسجيل 42583 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، و35 حالة وفاة.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تشير الأرقام المسجلة إلى زيادة في الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 51 وفاة و37981 إصابة.

وكشفت اللجنة الاستشارية للقاحات في بريطانيا، أن السلطات تتحرك لتوفير جرعات معززة من لقاح فيروس كورونا للمواطنين، في استباق لقرار متوقع بشأن تسريع الجرعات المعززة.

وقال نائب رئيس اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين أنتوني هارندن: "لا مفر من توفير جرعة معززة للجميع".

وأضاف: " نريد أن نضمن القيام بذلك وفق ترتيب منطقي بحيث يتم إعطاء الجرعات المعززة للأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى وزيادة مستويات المناعة الطبيعية لديهم".