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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب معاناة المهاجرين.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلى العالم

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

حذر البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، من استخدام المهاجرين كـ “بيادق على رقعة شطرنج” في معارك السياسة فضلا عن تعرضهم للاستغلال، وهو ما بدا إشارة إلى أزمات المهاجرين حول العالم وأيضا إلي الأزمة الراهنة على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال البابا فرنسيس إن "المفجع في الأمر هو أن المهاجرين يتم استخدامهم على نحو متزايد كأوراق للمساومة، وبيادق على رقعة شطرنج، وضحايا للصراعات السياسية".

وأضاف: "كيف يمكن استغلال المعاناة واليأس لدفع أجندات سياسية أو الدفاع عنها؟ كيف يمكن أن تسود الاعتبارات السياسية عندما يكون الرهان على كرامة الإنسان؟".

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وما زال آلاف المهاجرين عالقين على الحدود الشرقية للاتحاد فيما يصفه التكتل بأنه أزمة صنعتها مينسك عبر توزيع التأشيرات في الشرق الأوسط، ونقل المهاجرين إليها والسماح لهم بالذهاب إلى منطقة الحدود.

وتقول بولندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إن الأزمة جزء من حرب "غير تقليدية" تمارسها بيلاروسيا لزعزعة استقرار الاتحاد، ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على مينسك، بعد احتجاجات شهدتها البلاد في أعقاب إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو.

ويتهم لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي بإشعال النار عمدا في رماد أزمة إنسانية بدلا من حلها.

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