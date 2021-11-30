بعد عرضها بموسم الرياض.. نجوم مسرحية شمسية وأربع كراسي يصلون مطار القاهرة.. خاص

كشفت النجمة ميرهان حسين في تصريح خاص لصدى البلد انها وصلت منذ قليل برفقه نجوم مسرحية " شمسية وأربع كراسي " إلى مصر قادمين من السعودية بعد عرض المسرحية في موسم الرياض .

ووصلت ميرهان حسين ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور وأوس أوس الي المطار بعد نجاح عرض مسرحيتهم هناك .

ميرهان حسين تروج لـ شمسية وأربع كراسي

روجت الفنانة ميرهان حسين، لمسرحية "شمسية وأربع كراسي" التي يتم عرضها، على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ميرهان حسين عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" منشورا كتبت فيه: "لكل اللي انبسطوا بمسرحية شمسية وأربع كراسي وفّرنا لكم تذاكر إضافية يوم السبت عشان توسعون صدوركم في بوليفارد رياض سيتي لا تفوتك وتعال اضحك معنا.. موسم الرياض".

أبطال مسرحية “شمسية وأربع كراسي”

مسرحية “شمسية وأربع كراسي” من بطولة الفنانين أشرف عبد الباقي ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن ومحمد أسامة وميريهان حسين، ومن تأليف كريم سامي، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.

حلت الفنانة ميرهان حسين ضيفة على برنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، وكشفت عن كواليس مشاركتها فى مسرحية "شمسية واربع كراسى".

وقالت ميرهان حسين، أنها تظهر فى المسرحية، فى دور زوجة غيورة للغاية، معقبة:" اسمى فى المسرحية نجلا وبـ ينطق بطريقة معينة لو اتقال بطريقة غيرها بتعصب جدا".

وأكدت مريهان حسين، أنه عندما تواصل معها الفنان اشرف عبد الباقى لعرض الدور، شعرت بالخوف من رهبة الوقوف على المسرح وايضا شعرت بالفرح معقبة:" الفرح بالدور غطى على خوفى من رهبة المسرح".

وتابعت ميرهان حسين: للأسف المشاركة فى الأعمال الفنية مش خاضعة للموهبة فق

مريهان حسين تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد…شاهد

شاركت الفنانة مريهان حسين، فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مريهان حسين، في الفيديو بنيو لوك جديد حيث قامت بقص شعرها مما لفت انتباه متابعيها لها.

وجاءت التعليقات على صورها كالتالي : شكلك قمر-حلوة اوي بجد