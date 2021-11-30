وفاة مصري في الكويت.. والنيابة تحقق

أفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، بأنه تم العثور على مواطن مصري يعمل فني تخدير، متوفى داخل دورة مياه، في العيادة الخاصة التي يعمل بها في ميدان حولي.

وقالت الصحيفة الكويتية إنه تم العثور بجانب الجثة على إبرة، بها مادة مجهولة، وأُبلغت النيابة للتحقيق.

وسبق أن أعلنت السلطات الكويتية، وفاة مصري إثر انفجار لغم من مخلفات الغزو في منطقة شاليهات الجليعة بالكويت.

وأفادت صحيفة "الرأي" بأن المصري من مواليد عام 1968، وأنه جرى تمشيط منطقة الحادث من قبل السلطات الكويتية.

ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، أمس الإثنين، عن أمر القاضي بتجديد حبس متهمين، في قضية تمويل حزب الله.

وقالت الصحيفة إن 12 متهماً جرى عرضهم على القاضي في قضية "تمويل حزب الله اللبناني"، تقرر تجديد حبسهم، بعد المحكمة جميع طلبات إخلاء سبيلهم.

وأشارت إلى المتهمين الـ 12 حضروا قاعة المحكمة من محبسهم، وأنكروا بحضور دفاعهم التهم الموجهة إليهم، فيما لا تزال النيابة العامة تواصل التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية.

وكانت النيابة العامة الكويتية، قررت قبل أيام حبس 18 متهما في قضية تمويل مليشيات حزب الله، لمدة 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي.