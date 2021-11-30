الطقس اليوم.. تحسن الأحوال الجوية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة

كشفت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، تشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبه هدوء في سرعة الرياح وتحسن الاحوال الجوية أيضا مع اختفاء العوالق والشوائب التي تشهد الأجواء على معظم المحافظات على مدار اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يظل حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

مناطق الأمطار

ويشهد الطقس اليوم، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار، خلال الطقس اليوم، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة أيضا.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، والتي ستشهد تراجع في معدلات ارتفاعها عن اليومين الماضيين، بنحو 6 درجات مئوية، حيث تسجل كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17.

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15.

جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 19.

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 14.

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 15.