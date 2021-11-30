لبنان.. مباحثات تجمع وزير الاقتصاد ومدير التجارة العالمية | تفاصيل

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، في جنيف، إجتماعات مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية، في حضور المندوب الدائم للبنان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير سليم بدورة والدبلوماسية في بعثة لبنان الآنسة سارة نصر.

والتقى سلام المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويلا، في مقر منظمة التجارة العالمية في حضور نائب المدير العام في المنظمة السفير الصيني جانغ شيانغ تشن، ومديرة قسم الإنضمامات السيدة مايكا أوشيكاوا.

و خصص اللقاء للحديث عن سبل إعادة تفعيل ملف انضمام لبنان الى المنظمة العالق منذ سنوات، وأهمية تواصل العمل في هذا الإتجاه. وفق ليبانون فايلز.

وأجمع الجانبان على أن الإصلاحات الضرورية المطلوبة إن للدفع قدماً بملف مفاوضات لبنان مع منظمة التجارة العالمية أو للحصول على دعم دولي وقروض من قبل صندوق النقد الدولي، تكمل بعضها البعض وتصب في مصلحة لبنان وتساعد على خروجه من محنته الحالية.

من جهتها، رحّبت إيويلا بزيارة الوزير سلام لمقر المنظمة ووعدت بتقديم برامج مخصصة للبنان تعدها المنظمة من أجل المساعدة الفنية لصقل مهارات الفريق التفاوضي اللبناني.

والتقى سلام الرئيس الجديد لفريق العمل الخاص بإنضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، المندوب الدائم لفرنسا لدى المنظمة السفير Etienne Oudot De Dainville وتباحث الطرفان في كيفية تحريك عجلة مفاوضات لبنان مع الـWTO.

