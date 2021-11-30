البنك الدولي يلغي تجميد ما يصل إلى 500 مليون دولار من المساعدات لأفغانستان

أفادت مصادر في البنك الدولي، بأن البنك سينتهي من قراره بشأن الإفراج عن مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار التي من المقرر أن يقدمها للمنظمات الإنسانية.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا المبلغ من المال، قد ساعد المجتمع الدولي به، من أجل المساعدات الإنسانية في أفغانستان.

وأفادت تقارير غربية بأن مجلس إدارة البنك الدولي سيجتمع بشكل غير رسمي بهدف بحث كيفية حل المشاكل المستمرة للشعب الأفغاني.

وقالت مصادر إن الأموال ستخصص للمساعدات الإنسانية في أفغانستان.

يأتي ذلك مع اقتراب فصل الشتاء البارد، حيث ينتظر ملايين من الأشخاص في أفغانستان نوعا من المساعدات لمقاومة الطقس الصعب والنجاة.

ولم يتم بعد توضيح كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان، بعد لأن المنظمات المالية تخشى فرض قيود أمريكية في حال فعلت ذلك.

وسيخصص جزء من الأموال للقطاع الصحي في أفغانستان، حيث تم تطعيم أقل من سبعة في المائة فقط من السكان ضد كوفيد-19.

