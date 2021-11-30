عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظهور خاص لـ زوجة محمد صلاح لحظة استلامها جائزة القدم الذهبية |شاهد

زوجة محمد صلاح
زوجة محمد صلاح

نشر أحد مدربى اللياقة البدنية مينا سمير  صورتين لزوجة لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح.

و ظهرت أم مكة  في صورتين بفقدان كبير في الوزن اثناء استلامها جائزة القدم الذهبية امس  نيابة عن زوجها محمد صلاح.

وعلق مينا سمير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، قائلاً: فخور اني كنت جزء من رحلة  ام مكة زوجة فخر العرب ، مبروك لفخر العرب كابتن محمد صلاح .

بعد ضياع لقب الكرة الذهبية.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

هل تعرض للظلم؟.. الكشف عن نقاط محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

حقق محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي جائزة القدم الذهبية لعام 2021 والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما.

ونجح محمد صلاح في تحقيق الجائزة متفوقا علي ليونيل ميسي ونيمار وسيرخيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرخيو أجويرو وجيرارد بيكيه (برشلونة)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، جورجيو كيليني (يوفنتوس) وروميلو لوكاكو (تشيلسي).

ويصبح محمد صلاح أول لاعب عربي يتوج بالجائزة وثالث افريقي بعد صامويل إيتو وديديه دروجبا

ويتم تقديم جائزة القدم الذهبية للاعبين الذين بلغوا الـ 28 ومازالوا يقدمون أداء مبهرا على المستوى الفردي والجماعي

وكان آخر من توج باللقب، العام الماضي، كريستيانو رونالدو.

أم مكة زوجة محمد صلاح أخبار محمد صلاح مدربة اللياقة البدنية أرقام محمد صلاح

ترشيحاتنا

البرلمان يأذن لوزير المالية بضمان القابضة للصناعات المعدنية للحصول على 1.25مليار جنيه من البنوك

ضربة البداية.. منتخب تونس يقسو على موريتانيا بخماسية في كأس العرب

شبح "أوميكرون" يطارد العالم .. هل سيتفوق على الموجة الأولى؟

ظهور خاص لـ زوجة محمد صلاح لحظة استلامها جائزة القدم الذهبية |شاهد

وول ستريت جورنال: أمريكا تعزز قواعدها الجوية في «غوام» وأستراليا لردع الصين

رسالة خاصة من إمام عاشور بعد إصابته بـ كورونا ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

إجراءات غير مسبوقة .. الحكومة تعلن خطة مواجهة أوميكرون متحور كورونا الخطير

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إليزابيث الثانية.. من هي أول رئيسة لأحدث دولة بعد تحررها من التاج البريطاني

بالـCV.. شاهد شاب يتسول فرصة عمل في الشوارع والنتيجة مفاجئة|صور

موف وأسود.. ليلى علوي تخطف القلوب مرتين فى أسبوع

ميسترال والفرقاطة جوويند| جناح قوي لشركة نافال جروب الفرنسية.. فيديو وصور

فيديو

تسعيرة إجبارية وتعطيل الدراسة والعمل.. تفاصيل قرارات السيسي لمواجهة الأوبئة.. فيديو

فيديو جراف| مدرس يثير الذعر بين أولياء الأمور في سوهاج ..ما القصة

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

فيديوجراف| ارجعي متخافيش.. نشطاء فيسبوك يبحثون عن شيماء |ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ