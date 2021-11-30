بحوزته كمية من النقد الأجنبي .. ضبط تاجر عملة بكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفرالشيخ) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذاً من مدينة كفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").



وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.