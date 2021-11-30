تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد ديني بالنواميس شمال بنى سويف

قال محمد بكرى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف انه في اطار الاهتمام بالعملية التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية تم تسليم قطعة أرض للمنطقة الأزهرية بناحية النواميس لإنشاء معهد ديني أزهري لخدمة أهالي القرية والعزب والنجوع التابعة لها.

وفى سياق اخر نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى عدداً من الجهود في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل الميداني المتواصل، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ، تابع المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى إزالة عدد 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية بزمام مناشي أبو صير وابويط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات، فيما واصلت الوحدة حملاتها اليومية بقطاع النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بدائرة المركز والتي أسفرت عن رفع ما يقرب من 180 طن قمامة وتراكمات بالمدينة والقرى.



فيما تم رصد 13 مخالفة تموينية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وذلك أثناء حملة تفتيشية نفذها مكتب تموين إطواب وإنفسط بالتنسيق مع الوحدة المحلية بهدف ضبط الأسواق، وتحسين مستوى الدعم المقدم للمواطنين.