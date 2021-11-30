بدء جلسات إدارج قرى مركز أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

أعبن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن بدء جلسات الاستماع لمواطنى قرى مركز أسوان بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وتم عقد جلستين بقرى ونجوع أبو الريش والكوبانية، للوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم الجماهيرية وإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) وخاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتعليم والإتصالات والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى مواقع الخدمات الجماهيرية المختلفة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن قرية أبو الريش تضم قرية رئيسية ، بجانب 3 قرى و36 نجع تابعين ويبلغ تعدادها 46,3 ألف نسمة ، بينما تضم قرية الكوبانية 6 نجوع توابع ويبلغ تعداد سكانها 12 ألف نسمة ، وفى نفس السياق شهدت قرية سلوا بحرى تنظيم قافلة ثقافية إستمرت على مدار ثلاثة أيام شملت تقديم العديد من العروض الفنية والورش التدريبية ، علاوة على الندوات التوعوية التى تهدف إلى رفع الوعى الفكرى وتنمية المهارات والمواهب للأهالى بمختلف الفئات العمرية .

وكان قد أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء حيث سنمضى بقوة للإسراع بإستكمال أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير والإنارة في الشوارع الرئيسية والداخلية بعد إنهاء أعمال البنية التحتية وذلك قبل أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية لإستقبال الحجوزات المتوقعة من الأفواج السياحية ، وهو الذى يتوازى مع العمل في باقى المراكز والمدن بنفس مستوى الأداء .

جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذي بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، وأيضاً اللواء حازم عزت السكرتير العام ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، بجانب مسئولي الجهات التنفيذية والأمنية والعسكرية ، وبدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح فقيد المحافظة اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد .

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إيجاد الحلول السريعة والناجزة من المسئولين للتعامل الفوري مع مشاكل وهموم المواطنين قبل تفاقمها بعيداً عن اللامبالاة والإهمال والتعقيدات الروتينية وهو الذى يدفع بالمواطن إلى اللجوء للمحافظ شخصياً لحل هذه المشاكل بشكل جذرى .