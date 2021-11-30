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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عفشها باظ بسبب السيول.. عروس أسوان تكشف مفاجآت السيسي لها قبل فرحة العمر

عروسة أسوان آلاء
عروسة أسوان " آلاء الشافعى " الرئيس السيى تكفل بجهازها

ثمار عديدة ونتائج متنوعة حققتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان الخميس الماضى، والتى قام خلالها بالاطمئنان على إجراءات الحكومة بالتعاون مع المجتنع المدنى والقطاع الخاص لإحتواء تداعيات السيول، وإعادة إعمار المنازل المتضررة. 

صدى البلد تسلط الضوء على أبرز الثمار التى حققتها الزيارة التاريخية للرئيس السيسي لقرية غرب أسوان ، والتى تمثلت في تكفل الرئيس بجهاز العروسة " آلاء الشافعى " والتى سقط سقف منزلهم على محتويات عفشها وجهازها، حيث منح رئيس الجمهورية هديته لآلاء ، وعلى الفور قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير كافة محتويات ومقتنيات جهازها بالكامل. 

 

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وانتقلت عدسة " صدى البلد " إلى منزل آلاء الشافعى والتي قالت في تصريحاتها بأنها كانت حزينة لتضرر جهازها، لكن بعد مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى طلبت منه أن يحضر فرحها، وكان رده أن جهازها سيكون جاهزاً بالكامل قبل موعد الفرح.

 

وأضافت عروسة أسوان، أنها شعرت أنها تتحدث مع والدها لشدة تواضعه وإبتسامته وصدره الرحب فى الإستمتاع، وقدمت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤسسة حياه كريمة لجهودهم معها فى إختيار الجهاز الجديد لها.

 

فيما قالت والدة آلاء، بأنهم توقعوا أن المطر كان شرا لهم بعد أن تضرر جهاز أبنتها، بالكامل وتضرر المنزل والقرية ، ولكن "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم"، فالمطر جاب لينا الرئيس السيسى لحد عندنا ، والمطر جاب لينا كل الخير ، وجبر رئيس الجمهورية بخاطرنا وخاطر بنتى آلاء ربنا ينصره ويكرمه ويحفظه .

وأشارت إلى بأنهم تلقوا إتصالاً تليفونياً فور إنتهاء زيارة الرئيس، لكى يختاروا الجهاز الجديد، وأن إبنتها آلاء إختارت الجهاز بالكامل بنفسها والأجهزة الكهربائية حيث أنها إختارت غسالة وتليفزيون وبوتاجاز ومفروشات ومراتب جديدة .

 

وفى نفس الوقت عبر والد آلاء، عن سعادته بهدية الرئيس السيسى ، مؤكداً على أنه بعد زيارة الرئيس فوجئنا بإهتمام كبير من مؤسسة حياة كريمة وأصطحبوا إبنته ووالدتها لشراء الجهاز وسط فرحة وزغاريد لم تكن متوقعة ، وقدم شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسة حياه كريمة على اهتمامهم  " وبكرة أحلى مع الرئيس وتحيا مصر ".

 

وكانت حالة من الفرحة والسعادة إنتابت أهالى قرية غرب أسوان اليوم للزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي للقرية لمتابعة الجهود المبذولة من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لإعادة إعمار منازل متضررى السيول. 

 

ونلقى الضوء على أبرز ما شهدته القرية، خلال زيارة الرئيس السيسي والمتمثلة في لقاءه مع الطفلة ” شروق ” والتى عبرت عن سعادتها وفرحتها التى لا تقدر لجلوسها بجانب رئيس الجمهورية حيث أعتبرت ذلك حلم تحقق ، لأن الرئيس زارهم فى بيتهم، ووقف بجانبهم، وزادت فرحتها لما شاهدت صورها منشورة في كل مكان.

 

عروسة أسوان " آلاء الشافعى " الرئيس السيى تكفل بجهازها
عروسة أسوان " آلاء الشافعى " الرئيس السيى تكفل بجهازها
عروسة أسوان " آلاء الشافعى " الرئيس السيى تكفل بجهازها
عروسة أسوان " آلاء الشافعى " الرئيس السيى تكفل بجهازها
عروسة أسوان " آلاء الشافعى " الرئيس السيى تكفل بجهازها
عروسة أسوان " آلاء الشافعى " الرئيس السيى تكفل بجهازها
عروسة أسوان " آلاء الشافعى " الرئيس السيى تكفل بجهازها
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