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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربي أسوان/القاهرة

حادث- أرشيفية
حادث- أرشيفية

تعرض 11 شخص اليوم الأحد لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما أجرة والأخرى ملاكى وذلك على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة. 

وكان الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، قد تلقى إخطاراً من عمرو أحمد مدير مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بالقرب من الكيلو 90، وإنتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي أسفر عن إصابة 11 شخص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

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وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة المختصة بتقديم كافة التسهيلات والتيسرات لدعم الجهود المبذولة لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التي تعرضت للإنهيار الكلى ، وأيضاً أعمال الترميمات والأسقف للإنهيارات الجزئية ، بالإضافة إلى تواصل قوافل الخير لدعم هذه الأسر بالمساعدات الغذائية والعينية بمتابعة على أرض الواقع من اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول برئاسة الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ. 

وقد أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن العمل يجرى على قدم وساق داخل 14 قرية ومنطقة سكنية حيث يتم المتابعة من أعضاء اللجنة لجهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والتي تقوم بأعمال الإنشاءات الكلية أو الجزئية طبقاً للمعاينات التي تمت من مديرية التضامن الإجتماعى.

ولفتت أبو زيد إلى أن المحافظة قامت من جانبها بتقديم يد العون للمجتمع المدنى بتوفير كميات من مواد البناء لإنجاز كافة الأعمال فى أقرب وقت ممكن بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة لأهالى المنطقة ، وبالتالى توفير حياة كريمة لكافة الأسر المقيمة بها ، علاوة على ضبط آلية توزيع المساعدات طبقاً للحصر الفعلى للأسر المتضررة. 

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وهو الذى تجسد الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة قرية الشهامة ومتابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة بقرى وادى الصعايدة ضمن 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و314 نجعا وكفرا، وتابع بمراكز "إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة"، والتى تشهد تنفيذ 793 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار و91 مليون جنيه. 

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