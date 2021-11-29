محافظ أسوان يفتتح قاعة المشير محمد حسين طنطاوى بمقر الجامعة بصحارى

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان قاعة المشير محمد حسين طنطاوى بمقر الجامعة بصحارى ، وذلك بحضور العميد علاء رماح قائد قطاع أسوان العسكرى ، وعمداء الكليات بالجامعة .

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بإطلاق اسم المشير طنطاوى على قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة ، وخاصة أنه كان صاحب قرار إنشاء جامعة أسوان وانفصالها عن جامعة جنوب الوادى بقنا ، وهو الذى سبقه قيام المحافظة بتنفيذ تمثال لأبن أسوان وفقيد الوطن تخليداً لذكراه ووضعه بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة ضمن تماثيل أخرى لرموز مصر العظام وهم الزعيمان جمال عبد الناصر وأنور السادات ، بالإضافة إلى الفريق عبد المنعم رياض في إطار المرحلة الأولى لمشروع التطوير والتجميل .

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وأشار أشرف عطية إلى أن هذه القاعة تمثل أهمية لدورها فى استضافة الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات وغيرها من الأنشطة والفعاليات الأخرى الشبابية والثقافية والفنية والعلمية .

وكانت قد انطلقت فعاليات برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين برعاية وزير الزراعة السيد القصير ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتى تستمر فى الفترة من 27 نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر القادم ، ويتم تنفيذها بواسطة معامل وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية ، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية ، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية .

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام إسماعيل مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بأسوان بأن برنامج القوافل العلاجية شهد إجراء الفحص التناسلي والفحص بالموجات فوق الصوتية ، بجانب إجراء عمليات جراحية، وكذا القيام بتشخيص وعلاج الأمراض الباطنية، بجانب تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة و النقص الغذائي، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية .

وأشار الدكتور عصاك إسماعيل إلى أن فعاليات الحملة تشمل أيضاً تشخيص وعلاج لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، وفحص العينات المسحوبة من الحيوانات وإعداد تقارير فحص معملي متضمنا إرشادات ومقترحات علاجية ، هذا بجانب إعداد خرائط وبائية بناءاً على النتائج المعملية الصادرة عن تلك القوافل، وعمل ندوات إرشادية وتوعوية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج والتعرف على أمراض الدواجن وعلاجها، بالإضافة إلي تنظيم دورة تدريبية للأطباء البيطريين من مختلف مدن ومراكز المحافظة ، وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين .