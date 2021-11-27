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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية بقرى حياة كريمة بأسوان

إنطلاق الحملة القومية
إنطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية بأسوان

إنطلقت فعاليات برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجيه والإرشادية لدى صغار الفلاحين برعاية وزير الزراعة السيد القصير ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتى تستمر فى الفترة من 27 نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر القادم ، ويتم تنفيذها بواسطة معامل وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانيه ، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية ، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية .

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام إسماعيل  مدير معهد بحوث الصحه الحيوانيه بأسوان بأن برنامج القوافل العلاجية شهد إجراء الفحص التناسلي والفحص بالموجات فوق الصوتية ، بجانب إجراء عمليات جراحية، وكذا القيام بتشخيص وعلاج الأمراض الباطنية، بجانب تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة و النقص الغذائي، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج الطفيليات الداخليه والخارجية .

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وأشار الدكتور عصام إسماعيل إلى أن فعاليات الحملة تشمل أيضاً تشخيص وعلاج لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، وفحص العينات المسحوبة من الحيوانات وإعداد تقارير فحص معملي متضمنا إرشادات ومقترحات علاجية ، هذا بجانب إعداد خرائط وبائية بناءاً على النتائج المعملية الصادرة عن تلك القوافل، وعمل ندوات إرشادية وتوعوية لصغار المربين عن تدوير المخلفات و عمل السيلاج والتعرف على أمراض الدواجن وعلاجها، بالإضافة إلي تنظيم دورة تدريبية للأطباء البيطريين من مختلف مدن ومراكز المحافظة ، وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين .

وأضاف عصام إسماعيل بأن الحملة تستهدف على مدار أيامها مناطق الملقطة بأبو الريش بأسوان ، والحكمة بنصر النوبة ووادى عبادى بإدفو ، والمعمارية بالبصيلية ، والفؤادية بكوم أمبو وعرب العليقات بدراو ليتم بذلك تغطية كافة مراكز المحافظة بتوفير هذه الخدمات العلاجية البيطرية .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لتطوير وتجميل ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية لمدينة أسوان حيث تم الإنتهاء من رصف الوصلة الأخيرة من طريق السادات بمسافة 600 متر بتنفيذ من الجهاز المركزى للتعمير من إجمالى 3.5 كم بداية من المستشفى العسكرى وحتى مداخل ومخارج كوبرى خزان أسوان البديل ، وذلك بعد إنهاء مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1.5 كم ، بجانب إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بطول 3.5 كم .

إنطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية بأسوان
إنطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية بأسوان
إنطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية بأسوان
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