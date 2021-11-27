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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عمرو أديب عن زيارة الرئيس لأهالي أسوان المتضررين بالسيول: رايح للطبطبة وجبر الخاطر

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تجول أمس بالأقصر وقام بسماع المواطنين هناك ومعرفة مايريدون، معقبا: “الاكثر أهمية كان فى الصباح أما راح أسوان علشان ياخد بإيد الناس ويجبر بخاطرهم، الناس بتوع أسوان دول معمولين من جرانيت، اى عزة النفس دي".

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه عندما تواجد الرئيس السيسي أمس بأسوان سأل مواطنة هناك بما تريده، مجيبة عليه أنها لا تريد شئ، موضحة: “بتقوله ياريس ربنا يخليك لينا كفايا أنك جيت”.

وأشار إلى أن سر إستمرار الحضارة المصرية التي أتت من الجنوب هو المواطن من أسوان والأقصر، متابعا: “الريس كان رايح للطبطبة وجبر الخاطر، والأهم الأشياء بتتسارع وتخلص أسرع، لأنه بيحب الحاجات تخلص بسرعة، هذا الرجل يقوم بدوره وواجبه تجاه المصريين".

وأفاد: “الناس صحيوا الصبح لقوا رئيس الجمهورية، مش عارف أخر مرة شافوا مسئول كان أمتي، ومقالهمش ودوني الاماكن الشيك، بل الاماكن اللي كان عندها مشاكل، وبالفعل كان يوما مرهقا للرئيس”.

الإعلامي عمرو أديب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقصر أسوان

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