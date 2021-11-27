ملحمة وطنية لإعادة الإعمار بـ14قرية ومنطقة متضررة من السيول في أسوان

في ملحمة وطنية للإسراع بتخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة من تداعيات السيول التي تعرضت لها بعض القرى والمناطق السكنية بمحافظة أسوان.

فقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة المختصة بتقديم كافة التسهيلات والتيسرات لدعم الجهود المبذولة لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التي تعرضت للإنهيار الكلى ، وأيضاً أعمال الترميمات والأسقف للإنهيارات الجزئية ، بالإضافة إلى تواصل قوافل الخير لدعم هذه الأسر بالمساعدات الغذائية والعينية بمتابعة على أرض الواقع من اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول برئاسة الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ.

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وقد أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن العمل يجرى على قدم وساق داخل 14 قرية ومنطقة سكنية حيث يتم المتابعة من أعضاء اللجنة لجهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والتي تقوم بأعمال الإنشاءات الكلية أو الجزئية طبقاً للمعاينات التي تمت من مديرية التضامن الإجتماعى.

ولفتت أبو زيد إلى أن المحافظة قامت من جانبها بتقديم يد العون للمجتمع المدنى بتوفير كميات من مواد البناء لإنجاز كافة الأعمال فى أقرب وقت ممكن بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة لأهالى المنطقة ، وبالتالى توفير حياة كريمة لكافة الأسر المقيمة بها ، علاوة على ضبط آلية توزيع المساعدات طبقاً للحصر الفعلى للأسر المتضررة.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وهو الذى تجسد الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة قرية الشهامة ومتابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة بقرى وادى الصعايدة ضمن 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و314 نجعا وكفرا، وتابع بمراكز "إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة"، والتى تشهد تنفيذ 793 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار و91 مليون جنيه.

وأوضح محافظ أسوان أن مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة الشهامة لطب الأسرة يخدم 15 ألف نسمة بتكلفة 18 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تشمل إنشاء وتطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية بتكلفة 11.7 مليار جنيه، ليتزامن ذلك مع تنظيم القوافل الطبية المجانية، وبالتوازى تم تطوير وَرفع كفاءة مدرسة الشهامة الابتدائى والإعدادى بوادي الصعايدة والتى تستوعب حوالى 600 طالب وطالبة، موزعين على 14 فصلا، وذلك ضمن إنشاء وإحلال وتجديد 115 مدرسة على مستوى المراكز الثلاث بتكلفة 454 مليون جنيه.

إعادة إعمار منازل متضررى السيول بأسوان

إعادة إعمار منازل متضررى السيول بأسوان

إعادة إعمار منازل متضررى السيول بأسوان

إعادة إعمار منازل متضررى السيول بأسوان