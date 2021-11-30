محمد صبحي لشباب جامعة عين شمس: لا تشاهدوا الأعمال الفنية الهابطة

في ندوة الانتماء والولاء للوطن

استضافت جامعة عين شمس، اليوم، الفنان محمد صبحي في ندوة تحت عنوان الانتماء والولاء للوطن.

في كلمته خلال الندوة أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس عن سعادته بتواجد الفنان الكبير محمد صبحي بجامعة عين شمس، ووصف أعماله بالأعمال الفنية الراقية والتى تحمل هدفا ومضمونا وفكرا يهدف للارتقاء بالسلوك المجتمعى.

وأكد المتينى، أن معدل التنمية فى مصر فى الفترة الأخيرة لم يتم إنجازه فى خلال ٢٠ عام ،كما أشار إلى أن التنمية قد تآكل فى فترة وجيزة أن لم نجد حلا قطعيا فى الأزمة السكانية.

كما أكد أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش الأمر بجدية حتى يكون المحتوى الارشادى داخل جامعاتنا يعمل على توعية الأجيال الحالية بخطورة الأمر .

كما طالب المتينى بضرورة الأرتقاء بالذوق الفنى لدى أبنائنا وهذا سينعكس بالتأكيد على سلوكياتهم المجتمعية.

من جانبه أعرب الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة عن سعادته باستضافه الفنان محمد صبحي فى الندوة التي نظمها قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس والتي تحمل عنوان الانتماء والولاء للوطن، واصفا فناني مصر بأنهم القوة الناعمة والتي لها دور في دعم الدولة لمواجهه التحديات التي تتعرض لها نظرا لتأثيرها القوي على المجتمع ..

ووصف أعمال الفنان محمد صبحي بأنها أعمال ذات قيمة عالية وعلى شبابنا مشاهدتها لمعرفه القيم التي تقدم من خلال تلك الأعمال حيث تتميز أعمال صبحي بالإيجابية والالتزام بالقواعد والسلوكيات والحوار الراقي ، كما أكد علي ضروري تكاتف الجميع للوصول بالوطن لبر الأمان.



وأعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بتواجده بجامعة عين شمس، موجها الشكر للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة علي الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الندوة كما وجه الشكر لطلاب وطالبات جامعة عين شمس.

كما أشاد صبحي بالقيادة السياسية والشعب المصري، ووصف الجميع بالوطن الذى لم يدمر مواطنيه كما حدث بكثير من الدول العربية وإن كان ذلك حدث لكانة كارثة كبرى.

وأكد صبحي أن مصر الآن تخطو خطوات جيدة نحو التنمية المستدامة الحقيقية كما تفعل الدول الكبرى، مشيرا إلى أن المشكلة السكانية، تقتل أي إنجاز ولابد من إيجاد أى حلول منطقية لتلك المشكلة التى تأكل التنمية.



كما وجه نصيحة لشباب جامعة عين شمس بعدم مشاهدة الأعمال الفنية الهابطة لأن ذلك يساعد فى نشر قيم فاسدة يعانى منها المجتمع، مؤكدا أن التعليم والثقافة والفن والأسرة جميعا شركاء في بناء هذا الوطن.