اليوم..ورشة عمل إعداد بنوك الأسئلة والاختبارات على المنصة التعليمية ببنات عين شمس

أعلنت وحدة التعليم الإلكتروني بكلية البنات جامعة عين شمس عن ورشة العمل الثالثة في سلسلة المعلم الجامعي المتميز في التعليم الإلكتروني تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والدكتورة مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سماح صابر مدير وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية.

وتنطلق ورشة العمل الثالثة في سلسلة المعلم الجامعي المتميز في التعليم الإلكتروني بعنوان (إعداد بنوك الأسئلة والاختبارات وحساب الدرجات على المنصة التعليمية) اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 أون لاين على زووم وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء وحتى التاسعة مساءً.

الجدير بالذكر أنه انطلقت الجولة الأولى للانتخابات الطلابية بكلية البنات جامعة عين شمس ،تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب وغادة موسي مدير رعاية الشباب .

وقامت ا.د اميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس وا.د مى حلمى وكيل الكلية البنات لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية للجان الانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وخلال الجولة شددت عميدة الكلية على اتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا لافتة إلي أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالكلية متابعتها لتتمكن الطالبات من اختيار ممثليهم بإرادة حرة و ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية بشفافية و ديمقراطية و المنافسة الشريفة بين الطالبات لتوفير بيئة تنافسية عادلة .

وأضافت أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية بكليه البنات تتشكل من ا.د. مى حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رئيساً للجنة و ا.م.د. سهر صبحى عبد الحليم أستاذ مساعد بقسم الحيوان أحد أعضاء هيئة التدريس و ا. شيماء عادل السيد عضو قانونى و ا.غادة موسى مدير ادارة رعاية الشباب بالإضافة الى ٢ اعضاء من الطلاب المتميزين و غير مرشحين الانتخابات الطلابية.