ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان: عقيدتي ورفيقة رحلة حياتي

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة تجمعه بصديقه وسيم صليبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق محمد رمضان موضحا سر حبه لجملة “ثقة في الله نجاح”، وكتب: "ثقة_فى_الله_نجاح هذه الكلمات هي عقيدتي و رفيقة رحلة حياتي مع وسيم صليبي صاحبي واخويا ورفيق رحلة المستقبل”.



يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل موسى، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل موسى، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

وشارك في بطولة مسلسل موسى، كلا من الفنانين: هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.