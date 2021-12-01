عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تمدد قرار رفع الحجر المنزلي لـ10 أيام وتدعو للإقبال على التلقيح

الجزائر
الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد قرارها بشأن رفع الحجر المنزلي عبر كافة أراضيها لمدة 10 أيام، ابتداء من اليوم /الأربعاء/.


وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان لها أمس الثلاثاء/ أن اتخاذها سلسلة من التدابير للتخفيف من القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص ، والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، جاء تبعا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، مشيرة إلى أنه كان من الواجب أن يتم تدعيمها بتكثيف عمليات تلقيح السكان، الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية وحماية المواطنين والمجتمع.


وانتقدت الحكومة، في بيانها، ضعف وتيرة التطعيم في الجزائر رغم توفر اللقاح، وذلك في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة، فضلا عن ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" الذي بات يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي.


ودعت الحكومة الجزائرية مواطنيها غير الملقحين إلى الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح المتواصلة في جميع أنحاء البلاد، معلنة اعتزامها إقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول الأراضي الجزائرية ومغادرتها، حيث سيتم تنفيذ هذا الإجراء في الأيام القليلة المقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.


كما حذرت الحكومة الجزائرية من أن السلطات قد تلجأ إلى إقرار تدابير صحية أكثر صرامة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبار التلقيح، وتوسيع تقديم "الجواز الصحي" للتلقيح في بعض الأنشطة.
 

ترشيحاتنا

التحالف يعلن تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم في البحر الأحمر

رياح وشبورة على القاهرة وسقوط أمطار بعدة مناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء

دعاء الشدائد.. لقضاء الحوائج ورفع البلاء

تمكين المرأة ضمن خطة الإمارات لإعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

"المالية" تكشف تفاصيل حول مبادرة «السداد النقدي الفوري"..فيديو

الصحة العالمية: حظر السفر لن يمنع انتشار متحور أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

فيديو

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ