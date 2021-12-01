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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رياح وشبورة على القاهرة وسقوط أمطار بعدة مناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على الأنحاء كافة.

أما عن الظواهر الجوية فتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30%، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح (50:65 کم/س).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
الإسكندرية 21 15
وادى النطرون 22 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 23 16
دمنهور 22 14
بلطيم 22 15
مطروح 22 15
السلوم 19 14
سيوة 20 14
بورسعيد 21 14
دمياط 21 14
الزقازيق 22 15
المنصورة 21 15
الاسماعيلية 23 15
السويس 23 15
العريش 22 16
رفح 21 16
رأس سدر 24 16
نخل 21 11
نويبع 25 16
طابا 20 15
كاترين 21 11
الطور 25 15
شرم الشيخ 27 15
الغردقة 28 16
مرسى علم 28 16
الفيوم 23 14
بنى سويف 23 12
المنيا 23 12
أسيوط 24 11
سوهاج 25 12
قنا 27 12
الأقصر 31 12
أسوان 31 13
ادفو 31 16
أبوسمبل 30 15
الوادى الجديد 26 14
شلاتين 31 19
أبو رماد 31 19
حلايب 28 20
رأس حدربة 27 20


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 34 21
المدينة 31 18
الرياض 27 14
المنامة 26 22
ابوظبى 29 20
الدوحة 29 23
الكويت 28 16
دمشق 17 7
بيروت 21 18
عمان 16 9
القدس 14 10
غزة 22 17
بغداد 25 11
مسقط 26 20
صنعاء 20 06
الخرطوم 35 21
طرابلس 20 11
تونس 18 09
الجزائر 16 13
الرباط 17 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 8 3-
اسطنبول 11 8
إسلام آباد 22 8
نيودلهي 25 12
جاكرتا 28 23
بكين 7 4-
كوالالمبور 34 24
طوكيو 20 7
اثينا 15 8
روما 15 10
باريس 10 3
مدريد 12 6
برلين 8 1
لندن 9 1
مونتريال 1 3-
موسكو 3- 6-
نيويورك 9 5
واشنطن 11 5
نواكشوط 31 21
أديس أبابا 25 8
 

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