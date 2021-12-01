الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا الخميس، استقرارا في الأجواء، على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحبه استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بمعظم المحافظات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، وعلى السواحل الشمالية أيضا، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس باردا على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، نشاط للشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد خلال الطقس غدا، وسط استقرار وهدوء على كافة محافظات الجمهورية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 21 للعظمي والصغرى 13.

السواحل الشمالية تسجل 21 للعظمي والصغرى 14.

جنوب سيناء تسجل 26 للعظمي والصغري 15.

شمال الصعيد تسجل 23 للعظمي والصغرى 10.

جنوب الصعيد تسجل 27 للعظمي والصغرى 12.

