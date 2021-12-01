الودق وقاسم في المقدمة|الإسكندرية وحدها تتعرض لـ18 ظاهرة غريبة هذا الشتاء

إن خبراء الأرصاد يتوقعون انخفاض درجات الحرارة بنسبة تتراوح ما بين درجتين أو خمسة، وهذا يصاحب سقوط أمطار على عدد من المحافظات الشمالية وقد تمتد إلى القاهرة ووسط الجمهورية.

وفيما يتعلق بالمحافظات الشمالية وتحديدا الاسكندرية التي تعرضت قبل أسبوع لموجة من الطقس السيئ، وسقطت عليها كمية كبيرة من الأمطار التي صحبها ظاهرة فريدة عرفت «بالودق»، وهذه الظاهرة هي نادرا ما تحدث ولكنها حدثت في الإسكندرية نظرا للسحب الركامية العملاقة التي أثرت عليها وصاحبها سقوط أمطار غزيرة، فـ ظاهرة «الودق» هي تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة، والمتوقع أن تتعرض محافظة الإسكندرية لموجة جديدة من الأمطار الشديدة.

نوة قاسم

وبحسب توقعات الأرصاد فإنه يتوقع أن تتعرض مدينة الإسكندرية لنوة جديدة مع انخفاض درجات الحرارة، وتسمى النوة المتوقع ظهورها «نوة قاسم»، وهي تعد أشد وأخطر النوات التي تهب على محافظة الإسكندرية، وقد تصل إلى المحافظات المجاورة أيضا، وتهب في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام.

وتأتي «نوة قاسم» في صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، تضرب سواحل البحر المتوسط، وبصفة خاصة المحافظات الشمالية في مصر.

سر التسمية

وأرجع عدد من الصيادين سبب تسميتها بهذا الاسم إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم، والذي تعرض للغرق في تلك النوة، مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

وفيما يلي يستعرض موقع «صدى البلد»، بعض الظواهر الغربية التي تعرضت لها الإسكندرية في السطور التالية:

محافظة الإسكندرية تشتهر بالنوات الشتوية التى تهب عليها سنويا، وهى المحافظة الوحيدة التى تتعرض لتلك النوات وتأتى فى كل عام بمواعيد محددة قد تتأخر أو تقدم بضعة أيام ولكنها تظل ثابتة، وقد أطلق الصيادون الإسكندرية أسماء على تلك النوات ويرجع اسم كل نوه إلى أهم ما يميزها .

نوة المكنسة

ويبدأ موسم النوات بالإسكندرية عقب انتهاء فصل الخريف، بـ نوة المكنسة التى تهب فى منتصف نوفمبر وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية تكنس البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التي تستمر 4 أيام، ثم تأتى نوة "باقى المكنسة" وتستمر 4 أيام أيضا وتهب على الإسكندرية رياح جنوبية غربية هذه المرة مع عواصف شديدة.

نوة الفيضة الصغرى

نوة الفيضة الصغرى وتهب على الإسكندرية فى النصف الأخير من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية خلالها رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج مما يحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج على استقرار مراكب الصيد.

نوة عيد الميلاد

نوة عيد الميلاد وسميت بهذا الاسم لأنها تهب على الأسكندرية بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد لدى الاقباط وتستمر يومين وتهب على الإسكندرية خلالها رياح غربية وتتميز بأنها شديدة الأمطار.

نوة رأس السنة

نوة رأس السنة وسميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية فى مطلع العام الجديد من كل عام فى شهر يناير وتستمر لمدة 4 أيام وتهب خلالها رياح غربية على الإسكندرية وتكون ممطرة.

نوة الفيضة الكبرى

نوة الفيضة الكبرى تهب على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الأمواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام و تهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.

نوة الغطاس

نوة الغطاس وقد سميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد الغطاس، وتهب على الإسكندرية في النصف الأخير من شهر يناير وتستمر 3 أيام وتهب على الإسكندرية خلالها رياح غربية ممطرة.

نوة الكرم

نوة الكرم وتهب على الإسكندرية فى الأيام الأخيرة من شهر يناير، وتستمر لمدة 7 أيام، ولذلك سميت بنوة الكرم، لأنها كريمة فى أمطارها وطول مدة استمرارها، وتتوقف ممارسة مهنة الصيد خلالها بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار.

نوة الشمس الصغيرة

نوة الشمس الصغيرة وهى تستمر 3 أيام فقط وسميت بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى فى فترات تساقط الأمطار، وتهب على الإسكندرية فى منتصف شهر فبراير ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

نوة السلوم

نوة السلوم وتهب على الإسكندرية في أوائل شهر مارس وتستمر لمدة يومين فقط وتهب على الإسكندرية خلالها رياح جنوبية غربية يصاحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لهبوب رياح غربية من جهة السلوم.

نوة الحسوم

نوة الحسوم وهى من أشد النوات التى تهب على عروس البحر المتوسط، وتهب فى الاسبوع الاول من شهر مارس، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لشدتها ولأنها تتميز ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار وتعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة التي تهب على الإسكندرية.

نوة الشمس الكبيرة

نوة الشمس الكبيرة وتستمر يومين وتهب على الإسكندرية رياح شرقية ولكنها غير ممطرة وسميت بهذا الاسم لأن سطوع الشمس تزداد خلالها قوة.

نوة عوة

نوة عوة وتهب على الإسكندرية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهي نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف أحد سبب تسميتها بهذا الاسم.

نوة الخماسين

نوة رياح الخماسين وهي تهب على الإسكندرية فى الأسبوع الأخير من شهر أبريل وتستمر لمدة يومين وهى تتميز بأنها ساخنة حيث تهب على الإسكندرية رياح شرقية ساخنة، وفى بعض الأحيان محملة بالأتربة والرمال.

نوة رياح النقطة

نوة رياح النقطة وتهب على الإسكندرية فى منتصف شهر يونيو وتستمر لمدة يومين وتهب على الإسكندرية خلالها رياح شرقية ساخنة.

نوة غسيل البلح

نوة غسيل البلح وتهب على الإسكندرية فى نهاية شهر سبتمبر لتذكرنا باقتراب فصل الشتاء وتستمر لمدة 3 أيام وتهب على الإسكندرية خلالها رياح غربية، وغالبا تكون بدون أمطار إلا أن السنوات الأخيرة قد شهدت الإسكندرية هطول الأمطار خلالها وهو ما يسمى بنوة "غسيل البلح" لأنها تأتى بالتزامن مع موسم طرح البلح على النخيل.

نوة الصليبية

نوة رياح الصليبية وتهب على الإسكندرية فى النصف الأخير من شهر أكتوبر وتستمر لمدة 3 أيام وتهب على المحافظة خلالها رياح غربية، وغالبا ما تكون بدون أمطار إلا أن الإسكندرية قد شهدت خلالها عام 2015 هطول الأمطار الغزيرة، التى تسببت فى غرق الإسكندرية وشلل حركة المرور.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

نصائح للمواطنين للالتزام بها

ومن جانب آخر أعلنت وزارة الصحة عن رفع حالة الاستعداد في المستشفيات بجميع المحافظات للدرجة القصوى، بسبب حالة الطقس السيئ، وحذرت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام التواجد في المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة، ونوهت على جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

حيث أكدت وزارة الصحة والسكان، انعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، لاستقبال أي حالات طارئة في ظل تقلب الطقس، ومحددة العديد من النصائح على المواطنين الالتزام بها في حالة حدوث أي أمطار أو تقلب في الجو وتتمثل هذه النصائح في: