مروان خوري يكشف أسرار تأخر زواجه.. ويبدع في الغناء مع صاحبة السعادة

استضافت النجمة " اسعاد يونس " ببرنامجها " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، الفنان النجم " مروان خوري " ، والذي تحدث عن مشواره الفني ، واسرار تأخر زواجه ، وفيما يلي عناوين الاخبار :

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" كل القصايد ".. مروان خوري يقدم أمسية رومنسية لـ " صاحبة السعادة " | فيديو

لأول مرة لايف .. شاهد مروان خوري يبدع في اغنية " مغرم أنا بيك " مع صاحبة السعادة | شاهد

لازم تحمل معنى المسلسل .. مروان خوري يكشف عن أحب تترات المسلسلات المصرية بالنسبة له | فيديو