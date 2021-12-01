سيكو فن.. ندوة بكلية الفنون الجميلة بحلوان

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ندوة سيكو فن للعلاج بالفن التشكيلي، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، حاضر في الندوة الفنانة أماني سعد عبد الهادي الفنانة التشكيلية وأخصائي علاج بالفن.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، على الأثر الكبير للفنون في إثراء الروح والوجدان والارتقاء بالمجتمع والفرد والأثر النفسي الإيجابي للفنون، وهو ما يجب استغلاله بالشكل الأمثل وخاصةً في ظل احتواء جامعة حلوان على أعرق الكليات الفنية.

وأوضح الدكتور عمرو سامي، أن الندوة تضمنت المحاور الآتية: مفهوم العلاج بالفن، الفن التشكيلي كوسيلة تشخيصية وعلاجية، الفن كوسيلة تنفيسية عن مشاعر الخوف والحزن، أفلام الكرتون وتأثير المشاهد المخيفة على الطفل، تجسيد مراحل الشفاء من بعض الأمراض النفسية (كالاكتئاب) فى الفن التشكيلي.

وأضاف أن الندوة قد استهدفت: نشر ثقافة العلاج بالفن، زيادة وعي الطلبة عن خطورة الإنفعالات الحادة على الصحة النفسية، التدريب على فهم بعض الرموز فى الأعمال الفنية ودلالاتها النفسية، حث الطلبة على مراعاة سيكولوجية الطفل عند تصميم أي عمل يقدم له.