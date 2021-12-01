بغداد بونجاح يقود هجوم منتخب الجزائر أمام السودان فى كأس العرب

أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيلة الخضر لمواجهة نظيره منتخب السودان.

ويلتقى بعد قليل منتخب الجزائر نظيره السوداني فى إطار منافسات المجموعة الرابعة بكأس العرب المقامة حاليا في قطر.

جاءت تشكيلة منتخب الخضر على النحو التالي:

مبولحي فى حراسة المرمى

بن عيادة، بدران، بلعمري، شتي، سعيود، بن دبكة، مريزيق، براهيمي، سوداني، بغداد بونجاح...

وجاءت قائمة منتخب محاربو الصحراء المشاركه فى كأس العرب كالتالي :



حراسة المرمى: رايس مبولحي – عبدالرحمن مجادل – مصطفى زغبة.

خط الدفاع: أمين بوقرة – حسين بن عيادة – جمال بلعمري – مهدي تاهرات – محمد أمين توقاي – إلياس شتي – أيوب العبدلاوي – عبدالقادر بدران.

خط الوسط: مهدي عبيد – سفيان بن دبكة – حسام الدين مرزيقي – زكريا دراوي – أمير سعيود – يوسف بلايلي – ياسين براهيمي.

خط الهجوم: طيب مزياني – بغداد بونجاح – مروان زروقي – زين الدين بوتمين – العربي هلال سوداني.