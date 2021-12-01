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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو وهبة في أحدث ظهور من الملعب:"أفضل من لمس كرة القدم"

أفضل من لمس الكرة.. عمرو وهبة في أحدث ظهور من الملعب .. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان الكوميدي،عمرو وهبة، متابعيه صورة جديدة له من ملعب لكرة القدم، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب وهبة من خلال صورته معلقا:"أفضل من لمس كرة القدم".

 

وكشف الفنان الشاب عمرو وهبة تفاصيل وكواليس تواجده في فيلم ماكو الذي يعرض حاليا في دور العرض.

وقال وهبة ، في تصريحات لـ صدى البلد:" التجربة جديدة ومختلفة تماما عما قدم من قبل، والعمل كان صعبا في تحضيراته وتمارينه وخاصة أن جميعنا لم يغطس قبل ذلك بشكل إحترافي، وكان مطلوب منا التواجد تحت الماء لفترات كبيرة وتصوير مشاهد أكشن فلم يكن هذا سهلا، وتحدثنا تحت الماء عن طريق ماسك سمح لنا لسماع تعليمات المخرج وبعضنا البعض".

الفنان عمرو وهبة أعمال عمرو وهبة عمرو وهبة صور عمرو وهبة

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