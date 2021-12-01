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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة اليوم الوطني.. خادم الحرمين يوجه رسالة لرئيس الإمارات

صدى البلد

بعث خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برسالتي تهنئة، لرئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للإمارات.

 

وأعرب الملك في رسالته "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق أطراد التقدم والازدهار".


وأشاد الملك السعودي، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

 

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برسالة تهنئة، لرئيس الإمارات، عبر من خلالها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجيا لحكومة وشعب الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

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الأمير محمد بن سلمان سلمان بن عبد العزيز آل سعود الملك السعودي الامارات رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الوطني للإمارات

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