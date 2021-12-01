فتاوى وأحكام.. هل التدخين ينقض الوضوء؟.. حكم عمل الطبيبة في مجال التجميل والتقشير.. لو بتحوش لزواج بناتك فهل على المال زكاة أم لا؟.. هل التوسل بالنبي يجعل الدعاء مستجاب

هل التدخين ينقض الوضوء؟

حكم عمل الطبيبة في مجال التجميل والتقشير.. الإفتاء ترد

لو بتحوش لزواج بناتك فهل على المال زكاة أم لا؟.. اعرف الحكم

هل التوسل بالنبي يجعل الدعاء مستجاب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان والتي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير بعنوان فتاوى وأحكام .

هل التدخين ينقض الوضوء؟

.. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ هل التدخين ينقض الوضوء؟ ” ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التدخين لا ينقض الوضوء .

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ هل التدخين ينقض الوضوء؟ ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن التدخين سواء كان حلال أو حرام فهو لا ينقض الوضوء مشيرا الى أن مسألة الحلال والحرام مسأله أخري بعيدة عن نقض الوضوء .

حكم اللهو أو التدخين أثناء تلاوة القرآن

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول: ما حكم من يشوشر على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه ويشرب السجاير ويلغو بالكلام الفارغ وقت القراءة.

واستشهدت الدار بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: 2]، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].

وأضاف: الاستماع للقرآن إذا قرئ أبلغ من سماعه؛ لأنه إنما يكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لفهمه وإدراك مقاصده ومعانيه، أما السمع فهو ما يحصل ولو بدون قصد، والإنصات السكوت لأجل الاستماع حتى لا يشغله الكلام عن الإحاطة بكل ما يقرأ، فأمر الله تعالى المسلمين بالاستماع للقرآن وبالإنصات يفهم منه الإجابة عما يفعله بعض الناس أثناء تلاوة القرآن في المآتم من الشوشرة على القارئ، والإعراض عن سماع القرآن بلغو الحديث وشرب السجاير فإن ذلك كله مكروه كراهة شديدة لمخالفته للأمر بالاستماع والإنصات الذي هو الوسيلة لتدبر معاني القرآن، وهو أيضا لا يتفق مع جلال القرآن وعظم شأنه.



وتابع: قد حكى ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الاستماع والإنصات في غير الصلاة والخطبة؛ لأن إيجابهما على كل من يسمع أحدًا يقرأ فيه حرج عظيم؛ لأنه يقتضي أن يترك المشتغل بالعلم علمه والمشتغل بالحكم حكمه والمتبايعان مساومتهما وتعاقدهما وكل ذي عمل عمله، ولكن من يكون في مجلس يقرأ فيه القرآن ولا يوجد شاغل من عمله يشغله عنه لا يباح له أن يعرض عن الاستماع والإنصات وخاصة إذا رفع صوته بالكلام على صوت القارئ عمدًا؛ لأن الله أدب المؤمنين مع رسوله بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: 2]، فرفع أصوات المؤمنين على صوت التالي للقرآن أولى بالنهي والأدب مع الله فوق الأدب مع كلام الرسول.

وأشار إلى أن الواجب على كل مسلم أن يتأدب بآداب القرآن وأن يحرص على استماعه والإنصات إليه، ولعل من أعجب العجب أن تشاهد هؤلاء الذي يلغون بالقول أو يشربون السجاير والقارئ يقرأ كلام الله لا يفعلون ذلك تأدبًا إذا كانوا في مجلس يخطب فيهم واحد منهم، وأولى بهؤلاء القوم أن ينصرفوا عن مجلس القرآن ويدعوا غيرهم يستمع وينصت أو أن يلتزموا أدب سماع القرآن لينفعوا أنفسهم ولا يحولوا بين غيرهم والإفادة من سماع كلام الله.

حكم عمل الطبيبة في مجال التجميل والتقشير.. الإفتاء ترد

حكم عمل الطبيبة في مجال التجميل والتقشير .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ حكم عمل الطبيبة في مجال التجميل والتقشير ” ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للمرأة العمل في مجال التجميل وهو متفق عليه منوه الى أن مذهب الحنابلة أجاز للمرأة أن تستعيت بأخرى لإزالة شعر العانة إذا لم تستطيع إزالته بنفسها .

وأضاف خلال رده على سؤال “ ما حكم عمل الطبيبة في مجال التجميل والتقشير ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه بناء عليه هذا جائر ولكن على المرأة توخي الحذر وأن تتوقي الأمن والا تفعل هذا إلا في الحالات الضرورية .

حكم إجراء عمليات تجميل

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن الله جميل يحب الجمال، وفي حالات الضرورة، هناك عمليات تجميل تكون لضرورات طبية تكون حلالاً، وأيضاً لإزالة الضرر سواء كان المادي أو النفسي، ويشمل كبر وصغر الأعضاء ويشمل الضرر أيضاً.

أما في حالة التحسين فيجب أن يكون هناك وقفة أي لا يجوز، خاصة إذا كان فيه ضرر يعود على الشخص من جانب آخر.

حكم إجراء عمليات التجميل للنساء

اجتمع العلماء على أنعمليات التجميل نوعان : الأول : لإزالة العيب الناتج عن حادث أو كان خلقة كأصبع زائدة أو شيء زائد ، فهذا لا حرج فيه حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفاً من ذهب . والثاني : هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب ولكن من أجل زيادة الحسن ، وهو محرم لا يجوز.

فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله". [متفق عليه] ، لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة العيب فيكون من تغيير خلق الله وهو من عمل الشيطان ، قال تعالى: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) [النساء: 119]. لكن إذا كان الأنف كبيراً عن المعتاد، بحيث يشوه الخلقة، ويمكن إزالة التشوه من غير إحداث ضرر آخر، فلا حرج في إجراء عملية جراحية له.

حكم استئصال أصبع زائد من اليد.

حكم استئصال أصبع زائد من اليد..قال الدكتور علي جمعة إن إزالة أصبع من اليد يعتبر حلالاً، لأننا نعود بشكل اليد إلى أصل خلقتها، وتعتبر من الضرورات.

كفارة إجراء عمليات التجميل

ويقول الله تعالى {لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} سورة التين

يقول العلماء إن كفارة إجراء عمليات التجميل تكون بالتوبة الصادقة والاستغفار من هذا الفعل، والإكثار من الصالحات فالله جل وعلا يقول:وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى (طـه:82)، بالإضافة للنية عدم الرجوع له مرة أخرى، حيث يُعتبر هذا الفعل شيطاني قول الله تعالى في كتابه الكريم {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَاناً مَرِيداً * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} سورة النساء.

لو بتحوش لزواج بناتك فهل على المال زكاة أم لا؟.. اعرف الحكم

يلجأ الكثير من الآباء والأمهات إلى الإدخار من أجل تجهيز أولادهم عند الزواج، ويسأل بعضهم عن حكم الدين في زكاة المال المدخر لتجهيز البنت هل تجب أم لا؟.



أدخر مبلغًا من أجل الإنفاق على بناتي وتزويجهن، فهل يجب إخراج زكاة مال عليه؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك.

وقال أمين الفتوى إنه إذا بلغ هذا المال النصاب ومضى عليه عام كامل فتجب فيه الزكاة، مشيرًا إلى أن النصاب يكون بقيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، هذا لو كان على بنت واحدة.



وأضاف شلبي، أنه لو وجد للأب أكثر من بنت وقسم عليهن المال الذي يدخره، ففي هذه الحالة كل بنت تكون مستقلة بنفسها، هذا لو كان المال باسم البنات.

وفي سياق متصل، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأردف "ممدوح" فى إجابته على سؤال « أدخر مال فى البنك لزواج بناتى فهل على هذا المال زكاة؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتجيب قائلة: التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.



وأضافت دار الإفتاء، أن من يريد أن يتوسل بالنبي فيجوز له ذلك فهو أمر مشروع، ولا يجوز إنكار ذلك.



واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: "أن أعمى أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ في رَدِّ بَصَرِي، اللهم شَفِّع النبيَّ فِيَّ، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.



وأشارت إلى أن التوسل بالنبى ﷺ بهذه الصفة "اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك" جائز.

حكم الاستغاثة بجاه النبي

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الصلاة على النبي من أعظم الطاعات، وبها يفرج الله عز وجل الكروب فهي تزيد الأمن وتذهب الحزن، وتقربك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

واستدل أمين الفتوى بحديث الرجل الذي توجه للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله: "يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، قال: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال: الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال: يا رسول الله! فأجعل صلاتي كلها لك؟ قال: إذًا تكفى همك، ويغفر ذنبك".

وتابع الشيخ عويضة أن الصلاة على النبي عبادة سهلة وفضلها عظيم ليس فيها شقاء ولا عناء، ويغفل عنها الكثير من الناس، ففي هذه الصلاة بركة تعم الكون والحياة كلها، فيجوز لك الاستغاثة بالنبي المصطفى فهو شفيعنا يوم القيامة فهذا أمر غير منكر.